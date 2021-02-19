Источник материала: UDF



Григорий Азарёнок, Андрей Муковозчик, телеграм-канал «Желтые сливы»

«Нам всем надоел этот бардак. Мы можем за одну ночь очистить страну от беспорядка, вражеских символов, и в стране восстановится порядок и мир. Отсидеться и отмолчаться больше не получится», - сказал Голиков в эфире того же СТВ.



«Пришло, видимо, время провести генеральную уборку (или, как «оналитики» стонут, «тотальную зачистку») информационного пространства родной страны. Собрание все ближе, артиллерия подтягивается, большинство точек, откуда с весны буквально расстреливали наше общество, нанесены на карту. И готовящиеся изменения в законодательство, выносимые на Всебелорусское народное собрание, дадут народу отмашку: «Очистим нашу землю от нечисти!»



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что общего между Годом национального единства в Беларуси и «Радио тысячи холмов» в Руанде? Как язык ненависти пропагандистов разделяет белорусов, натравливает друг на друга, разжигает вражду.

В объявленный Лукашенко Год национального единства проправительственные пропагандисты устроили настоящее соревнование, призывая к расправе над политическими оппонентами. Кто бы из них ни выиграл, белорусское общество проиграет разительно.Ролик Азарёнка на телеканале СТВ «Накажи их, Боже, накажи» с видеорядом с участием Бабарыко, Герасимени, Латушуко, Тихановской вызвал в соцсетях преимущественно юмористическую реакцию. Сделано действительно примитивно и пафосно. Но адресатом таких видеороликов является не та большая часть общества, которая жаждет перемен. Авторы обращаются к остаткам сторонников Лукашенко. Для чего? Чтобы поддерживать форму, закрепите в голове простой посыл: вот они, враги, и их нужно наказать.Электорат, который остался с Лукашенко после выборов, - сторонники силы, ОМОНа и авторитарной руки. Их можно объединить, только обозначив врага и усилив ненависть к нему. Власти не изобрели велосипед, это старый принцип «разделяй и властвуй». Иначе этот электорат просто растрясётся. Обычных политических дебатов с провластным пропагандистами недостаточно, они стремятся дегуманизировать образ своих врагов. Были уже наркоманы, алкоголики, слуги НАТО. Но этого недостаточно. Теперь уже сам Бог должен их наказать. Если противника полностью дегуманизировать, то не нужно и доказывать своим, почему против него разрешены любые методы, почему можно судить за бело-красно-белые снежинки на окне.А потом найдутся те, кто даст конкретные указания, как, например, один из самых активных провластных блогеров Алексей Голиков.Как и где за одну ночь наводили «порядок», все мы хорошо помним из истории Германии 30-х годов. Удивительно, как люди, которые постоянно говорят о памяти о войне, используют ее худшие страницы для преследования политических оппонентов.В этот же день Андрей Муковозчик тоже выступил в издании Администрации президента. Призыв к тюремному заключению за использование бело-красно-белого флага был в его тексте, пожалуй, самым безобидным. Муковозчик мечтает об «уборке».Азаронак, Голиков, Муковозчик и другие делают подобные заявления не в собственных блогах. Они разжигают ненависть между белорусами за деньги самих белорусов, в государственных СМИ. Это умышленное натравливание одних белорусов на других. Власть держится не только на штыках ОМОНа, но и на расколе общества. И пропагандисты обеспечивают ей этот раскол... в Год национального единства.Язык ненависти государственных пропагандистов разделяет белорусов, натравливает друг на друга, разжигает вражду. Это явление не ново и уже давно приносит свои плоды. Бросать камень в окно, где висит флаг, уже не хулиганство. По мнению полиции, это выражение несогласия. МВД публикует звонки минчан с призывами к расстрелу «протестующих» и не видит в этом проблемы.А под чьим влиянием бывший военный пенсионер в Солигорске, сторонник Лукашенко, 12 августа убил ножницами работника «Беларуськалия», который был сторонником перемен? Что смотрел и слушал пьяный водитель из Брестской области, сторонник Лукашенко, ударивший по голове врача, который якобы был против Лукашенко? Что смотрят и слушают силовики, которые, истязая людей, буквально повторяют фразы проправительственных пропагандистов?Разжигание вражды со стороны пропагандистов Лукашенко - это не «перегиб на местах». Есть редакторы на телеканалах, где они выступают. Есть целое Министерство информации, которое ищет экстремизм не в том месте. Там никому не мешает эта вражда, никто ее там не осуждает. А если не мешает, то значит им просто выгодно.В 1993 году в африканской Руанде было создано «Свободное радио и телевидение тысячи холмов». Станция была частной, но получала деньги от государства, использовала государственные радиоволны. Целью трансляции было создание «гармоничного развития руандийского общества» для уменьшения враждебности между племенами гуту и ​​тутси. Но результат деятельности был прямо противоположным. По радио транслировались политические обозреватели из племени гуту, призывающие к истреблению тутси. Часто это делалось с помощью эвфемизмов, но со временем в эфире стали слышаться прямые призывы к убийствам.Позже некоторых дикторов судили. Они объясняли, что это вина правительства, а не их, оправдывались собственной неуравновешенностью. Но все это было после геноцида, унесшего жизни сотен тысяч людей. «Радио тысячи холмов» просуществовало всего год, но навсегда вошло в историю как рупор насилия и расправы над оппонентами.