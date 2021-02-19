Мнение: Путина вряд ли удастся увлечь идеей гнить в одном окопе против Запада

Источник материала: Салiдарнасць

Телеграм-канал Письма к дочери – о предстоящей встрече правителя Беларуси и президента России.

– Вчера Лукашенко рассказал, чего он не будет просить у Путина. И отдельно подробно рассказал про три миллиарда долларов, которые он не попросит. Можно подумать, кто-то сомневался.

Мы все знаем этого гордого человека, который ни перед кем не склоняет голову. Он же вообще никогда ни у кого ничего не просит! Особенно у Путина. Особенно денег. И скидок на нефть. И льготных цен на газ. И чтобы трактора покупали, но по хорошей цене. А, и еще, бывает, журналистов, когда свои не справляются. Ну, совсем уже иногда, российского ОМОНа. И опять чуть-чуть денег. Ну, правда, чуть-чуть. Только так, чтобы потом не отдавать.

В общем, даже непонятно, зачем ему надо было сейчас оправдываться? Может, просто решил заранее подготовить почву? На всякий случай. Ну, потому что имеет ощущение, что он три миллиарда просить не будет, а Путин их все равно не даст. Так надо заранее сказать, что и просить не собирался. Мол, не нужны три миллиарда. Есть поважнее вопросы.

Потому что Путин вроде не выражал пока желания говорить про три миллиарда. Он, если верить Пескову, зачем-то хочет послушать про всебелорусский съезд и суд над Виктором Бабарико. Может, опыт позаимствовать для внутреннего употребления или про российских кукловодов расспросить, а может, что-нибудь про досрочные выборы узнать.

Но сначала ему, конечно, придется послушать про то, как в войну гнили в одном окопе. Не зря же Лукашенко вчера репетировал рассказ о том, как ему с Россией не страшны санкции Запада. Про то, что у нас все есть, а чего нету – лет за пять научимся делать. Так кто бы сомневался!

Креветки же для российского рынка делать научились. И остальное будет не хуже. Еще бы в рамках отечественной программы импортозамещения научиться доллары делать – и вообще у белорусских властей проблем бы не было.

Так что наверняка Путину для начала предложат снова разделить один окоп на двоих, чтобы там вместе гнить против Запада. Но что-то мне подсказывает, что владельца золотого ёршика вряд ли получится увлечь это идеей. Потому что… Гнить? В окопе? Там же даже аквадискотеки нет.

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