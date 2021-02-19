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Главное в пятницу. Волонтер штаба Халатрян получил два года «химии», Минюст рассматривает вопрос о лишении лицензии адвоката Колесниковой

19.02.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, эта неделя почти ежедневно дает нам информацию об очередном судебном заседании. Сегодняшний день не исключение. Главное событие дня — суд над журналисткой Tut.by Екатериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным. Кроме этого, сегодня продолжается судебное заседание над Виктором Бабарико, а волонтера его штаба Левона Халатряна приговорили к двум годам «химии» с направлением. В то же время штаб Светланы Тихановской сообщает о ее выступлении на онлайн-встрече, приуроченной к 46-й сессии Совета по правам человека ООН. Обо всем этом рассказываем ниже. 

Очередной судебный процесс над Виктором Бабарико

Сегодня — третий день суда над Виктором Бабарико. В здании суда Московского района он начался в 10:30.

Главное в пятницу. Волонтер штаба Халатрян получил два года «химии», Минюст рассматривает вопрос о лишении лицензии адвоката Колесниковой

Волонтеру штаба Виктора Бабарико вынесли приговор — два года «химии» с направлением в исправительное учреждение

Телеграм-канал Виктора Бабарико сообщает о вынесении приговора Левону Халатряну. Ему присудили два года «химии» с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его отпустили в зале суда под «подписку о невыезде» через несколько минут после приговора. Сообщается, что он будет обжалован.

Поддержать его пришел отец Марии Колесниковой. Вот его разговор с Левоном.

Министерство юстиции рассмотрит вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Колесниковой Людмилы Казак

Сегодня Министерство юстиции рассмотрит вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак. Напомним, ранее лицензии лишили адвоката Марии и Виктора Бабарико Александра Пыльченко.

Тихановская выступила на онлайн-встрече, приуроченной к 46-й сессии Совета по правам человека ООН

Пресс-служба Светланы Тихановской сообщает о выступлении Светланы на онлайн-встрече, которая приурочена к 46-й сессии Совета по правам человека ООН. В мероприятии участвовали спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, представитель Human Rights House Foundation Мэттью Джонс, делегации стран ООН, включая США и Великобританию, а также белорусские журналисты и правозащитники.

В скором времени Совет поднимет вопрос о создании механизма для расследования нарушений прав человека в Беларуси.

В своем приветственном слове Светлана Тихановская рассказала о критической ситуации с правами человека в Беларуси. Она отметила, что почти все права, изложенные во Всемирной декларации прав человека, нарушены в нашей стране:

— У Беларуси есть обязательства по международному праву в области прав человека, но страна годами игнорировала рекомендации Совета по правам человека ООН и Верховного комиссара.

(будет дополнено)

 
 
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Итак, эта неделя почти ежедневно дает нам информацию об очередном судебном заседании. Сегодняшний день не исключение. Главное событие дня — суд над журналисткой...
 
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