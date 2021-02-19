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Главное в пятницу. Волонтер штаба Халатрян получил два года «химии», Минюст рассматривает вопрос о лишении лицензии адвоката Колесниковой
Источник материала: Onliner
Итак, эта неделя почти ежедневно дает нам информацию об очередном судебном заседании. Сегодняшний день не исключение. Главное событие дня — суд над журналисткой Tut.by Екатериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным. Кроме этого, сегодня продолжается судебное заседание над Виктором Бабарико, а волонтера его штаба Левона Халатряна приговорили к двум годам «химии» с направлением. В то же время штаб Светланы Тихановской сообщает о ее выступлении на онлайн-встрече, приуроченной к 46-й сессии Совета по правам человека ООН. Обо всем этом рассказываем ниже.
Очередной судебный процесс над Виктором Бабарико
Сегодня — третий день суда над Виктором Бабарико. В здании суда Московского района он начался в 10:30.
Волонтеру штаба Виктора Бабарико вынесли приговор — два года «химии» с направлением в исправительное учреждение
Телеграм-канал Виктора Бабарико сообщает о вынесении приговора Левону Халатряну. Ему присудили два года «химии» с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Его отпустили в зале суда под «подписку о невыезде» через несколько минут после приговора. Сообщается, что он будет обжалован.
Поддержать его пришел отец Марии Колесниковой. Вот его разговор с Левоном.
Министерство юстиции рассмотрит вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Колесниковой Людмилы Казак
Сегодня Министерство юстиции рассмотрит вопрос о прекращении действия лицензии адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак. Напомним, ранее лицензии лишили адвоката Марии и Виктора Бабарико Александра Пыльченко.
Тихановская выступила на онлайн-встрече, приуроченной к 46-й сессии Совета по правам человека ООН
Пресс-служба Светланы Тихановской сообщает о выступлении Светланы на онлайн-встрече, которая приурочена к 46-й сессии Совета по правам человека ООН. В мероприятии участвовали спецдокладчик ООН по Беларуси Анаис Марин, министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, представитель Human Rights House Foundation Мэттью Джонс, делегации стран ООН, включая США и Великобританию, а также белорусские журналисты и правозащитники.
В скором времени Совет поднимет вопрос о создании механизма для расследования нарушений прав человека в Беларуси.
В своем приветственном слове Светлана Тихановская рассказала о критической ситуации с правами человека в Беларуси. Она отметила, что почти все права, изложенные во Всемирной декларации прав человека, нарушены в нашей стране:
— У Беларуси есть обязательства по международному праву в области прав человека, но страна годами игнорировала рекомендации Совета по правам человека ООН и Верховного комиссара.
(будет дополнено)
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Главное в пятницу. Волонтер штаба Халатрян получил два года «химии», Минюст рассматривает вопрос о лишении лицензии адвоката Колесниковой
Итак, эта неделя почти ежедневно дает нам информацию об очередном судебном заседании. Сегодняшний день не исключение. Главное событие дня — суд над журналисткой...
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