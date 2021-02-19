NVIDIA нашла способ отвадить криптомайнеров от GeForce RTX 3060

Источник материала: Onliner

Компания NVIDIA придумала способ отвадить криптомайнеров от видеокарты GeForce RTX 3060 — чтобы GPU достался именно геймерам. Правда, касается это только «эфира»: если система обнаруживает, что видеокарту применяют для майнинга, ее производительность для этой конкретной деятельности снижается на 50%. То есть добывать крипту можно, но эффективность окажется низкой.

По словам вице-президента NVIDIA по глобальному маркетингу, видеоускорители проектируются в первую очередь для геймеров. Он также отметил, что программируемые GPU можно использовать в разных сферах — от погодных симуляций до машинного обучения, но также криптомайнинга.

Одновременно компания работает над продуктовой линейкой CMP (cryptocurrency mining processor) — решений, как раз предназначенных для добычи виртуальных денег. Такие выполняют поставленные для них задачи, но не умеют работать с графикой. Так в NVIDIA надеются угодить и геймерам, которые не могут приобрести видеокарты по адекватным ценам, и криптомайнерам, которые обеспечивают бесконечный дефицит GPU и высокие цены на них.

RTX 3060 скоро поступит в открытую продажу по цене, как надеются в NVIDIA, от $329.