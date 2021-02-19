|
NVIDIA нашла способ отвадить криптомайнеров от GeForce RTX 3060
Источник материала: Onliner
Компания NVIDIA
По словам вице-президента NVIDIA по глобальному маркетингу, видеоускорители проектируются в первую очередь для геймеров. Он также отметил, что программируемые GPU можно использовать в разных сферах — от погодных симуляций до машинного обучения, но также криптомайнинга.
Одновременно компания работает над продуктовой линейкой CMP (cryptocurrency mining processor) — решений, как раз предназначенных для добычи виртуальных денег. Такие выполняют поставленные для них задачи, но не умеют работать с графикой. Так в NVIDIA надеются угодить и геймерам, которые не могут приобрести видеокарты по адекватным ценам, и криптомайнерам, которые обеспечивают бесконечный дефицит GPU и высокие цены на них.
RTX 3060 скоро поступит в открытую продажу по цене, как надеются в NVIDIA, от $329.
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1354 МГц, макс. частота 1468 МГц, частота памяти 7008 МГц, 128 бит, доп. питание: 6 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1660 Super, базовая частота 1530 МГц, макс. частота 1815 МГц, 1408sp, частота памяти 14000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, базовая частота 1341 МГц, макс. частота 1455 МГц, 768sp, частота памяти 7008 МГц, 128 бит, доп. питание: нет, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания NVIDIA придумала способ отвадить криптомайнеров от видеокарты GeForce RTX 3060 — чтобы GPU достался именно геймерам. Правда, касается это только «эфира»: если...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)