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Шале из старых домов из сараев. Вот что можно построить из материалов, оставшихся после сноса

19.02.2021 13:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Дизайнер интерьеров Сабина Штайнер давно хотела реализовать свою давнюю мечту о собственном доме в горах. Долгое время она искала место, наиболее подходящее для реализации такого проекта и наконец, нашла участок в курортном местечке высокогорной долины Таннхайм (в северо-западной части австрийского Тироля). Как пишет zaggo.ru, шале решено было построить из вторичной древесины, купленной при сносе старых домов и сараев.


Фото: chalet-grand-flueh.at

На небольшом семейном предприятии Сабина нашла мастеров, которые согласились построить дом ее мечты. Стены шале почти полностью построены из вторичного материала — в ход шла древесина, полученная с разбора суконной фабрики, а также при сносе старых сараев и ферм.



Лишь для кровельной конструкции использовали новую древесину. Правда, этот материал обработали так, чтобы он полностью соответствовал внешнему виду остальных пород.


Рядом с шале обустроены террасы. На одной установили джакузи с подогревом, в котором можно расслабиться в любую погоду. На другой — большой диван, на нем приятно посидеть с чашечкой кофе.


Придомовая территория оформлена довольно лаконично. Самое главное — это легкая плетеная мебель, которую зимой убирают под крышу.


Проект и оформление интерьера дизайнер придумала сама. Большая часть мебели и аксессуаров были изготовлены на местных фабриках, некоторые предметы сделаны ремесленниками вручную. Специально для этого проекта Сабина покупала декор и вещицы на ярмарках, искала уникальные изделия в Кейптауне, Нидерландах, Баварии и Тироле.


Кухонная мебель собрана из старых дубовых и буковых досок. Чтобы современная вытяжка вписалась в интерьер шале, ее корпус обшили деревом.



Дом отапливается с помощью камина, а также за счет полов, оборудованных системой подогрева. Живой огонь в обрамлении каменного портала создает тепло и уют в зоне гостиной. Голова оленя и шкуры подчеркивают горный характер дома.


Из гостиной есть выход на веранду с уютными подвесными кроватями. Рядом находится сауна. После парной можно окунуться в джакузи, установленное во дворе.


От гостиной кухню отделяет зона столовой с простой мебелью, декорированной шкурами и подушками, а также люстрой из оленьих рогов.


В интерьере коттеджа доминируют медовые, ореховые и шоколадные оттенки, цветовое разнообразие в эту палитру вносит пестрый красно-белый текстиль с альпийскими мотивами.

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