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Шале из старых домов из сараев. Вот что можно построить из материалов, оставшихся после сноса
Источник материала: Tut.by
Дизайнер интерьеров Сабина Штайнер давно хотела реализовать свою давнюю мечту о собственном доме в горах. Долгое время она искала место, наиболее подходящее для реализации такого проекта и наконец, нашла участок в курортном местечке высокогорной долины Таннхайм (в северо-западной части австрийского Тироля). Как
На небольшом семейном предприятии Сабина нашла мастеров, которые согласились построить дом ее мечты. Стены шале почти полностью построены из вторичного материала — в ход шла древесина, полученная с разбора суконной фабрики, а также при сносе старых сараев и ферм.
Рядом с шале обустроены террасы. На одной установили джакузи с подогревом, в котором можно расслабиться в любую погоду. На другой — большой диван, на нем приятно посидеть с чашечкой кофе.
Придомовая территория оформлена довольно лаконично. Самое главное — это легкая плетеная мебель, которую зимой убирают под крышу.
Проект и оформление интерьера дизайнер придумала сама. Большая часть мебели и аксессуаров были изготовлены на местных фабриках, некоторые предметы сделаны ремесленниками вручную. Специально для этого проекта Сабина покупала декор и вещицы на ярмарках, искала уникальные изделия в Кейптауне, Нидерландах, Баварии и Тироле.
Кухонная мебель собрана из старых дубовых и буковых досок. Чтобы современная вытяжка вписалась в интерьер шале, ее корпус обшили деревом.
Дом отапливается с помощью камина, а также за счет полов, оборудованных системой подогрева. Живой огонь в обрамлении каменного портала создает тепло и уют в зоне гостиной. Голова оленя и шкуры подчеркивают горный характер дома.
Из гостиной есть выход на веранду с уютными подвесными кроватями. Рядом находится сауна. После парной можно окунуться в джакузи, установленное во дворе.
От гостиной кухню отделяет зона столовой с простой мебелью, декорированной шкурами и подушками, а также люстрой из оленьих рогов.
В интерьере коттеджа доминируют медовые, ореховые и шоколадные оттенки, цветовое разнообразие в эту палитру вносит пестрый красно-белый текстиль с альпийскими мотивами.
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Вот что можно построить из старой древесины, оставшейся после сноса домов и сараев.
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