Первый энергоблок БелАЭС опять отключат о сети

Источник материала: АФН

Минэнерго Беларуси в очередной раз отключит БелАЭС от сети, следует из сообщения пресс-службы.

«20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.

Как долго продлится отключение, не сообщается.