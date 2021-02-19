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Первый энергоблок БелАЭС опять отключат о сети
Источник материала: АФН
Минэнерго Беларуси в очередной раз отключит БелАЭС от сети, следует из сообщения пресс-службы.
«20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации», - говорится в сообщении.
Как долго продлится отключение, не сообщается.
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Минэнерго Беларуси в очередной раз отключит БелАЭС от сети, следует из сообщения пресс-службы.
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