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БФСС: «Задержка с принятием решения по делу Баскова может вызвать новую волну возмущения и недовольства выступлениями ИИХФ»

19.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) сомневается в том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) должным образом расследует дело Дмитрия Баскова и принимает достаточные меры для защиты репутации хоккея с шайбой.



«БФСС подал несколько запросов в ИИХФ о предполагаемой причастности председателя ФХБ Дмитрия Баскова к гибели гражданина Беларуси Романа Бондаренко. В ИИХФ было предоставлено достаточное количество различных материалов, в том числе журналистские расследования, видеозаписи, снятые многочисленными очевидцами, записи телефонных разговоров и фотографии, результаты независимого расследования, проведенного по профессиональной инициативе бывших сотрудников белорусских правоохранительных органов BYPOL.

Несмотря на то, что официальное расследование по делу Баскова было инициировано ИИХФ более 2 месяцев назад, информации о ходе расследования не поступало. Более того, президент ИИХФ [Рене Фазель] не придерживался статус-кво и дружески обнимал г-на Баскова во время своего рабочего визита в Минск.

Заявленное поведение президента ИИХФ не могло не вызвать широкий общественный резонанс: все международное сообщество, особенно спортивные организации, журналисты и простые люди, единогласно осудили такое пренебрежение репутацией хоккея с шайбой и фундаментальными спортивными ценностями.

БФСС верит, что ИИХФ не подорвет свой авторитет как руководящего органа хоккея с шайбой и проведет расследование должным образом. Задержка с принятием решения по делу Баскова может вызвать новую волну возмущения и недовольства выступлениями ИИХФ.

Нет необходимости говорить, что соответствующие и адекватные меры по делу Баскова должны быть приняты в срочном порядке.

В случае, если господин Басков несет ответственность за действия, грубо порочащие репутацию хоккея как вида спорта, мы настоятельно призываем ИИХФ запретить ему участвовать в любых хоккейных мероприятиях на всю жизнь», – говорится в официальном заявлении БФСС.
 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) сомневается в том, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) должным образом расследует дело Дмитрия Баскова и...
 
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