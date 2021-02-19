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СК: топам "Гродно Азот" угрожали убийством за отказ поддержать забастовку

19.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту угроз руководству ОАО "Гродно Азот" за отказ принять участие в забастовке, сообщает в СК.


Протесты на Гродно-Азот


По данным следствия, вечером 20 августа на мобильные телефоны руководства ОАО "Гродно Азот" поступили сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и отсутствия поддержки стачкома.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 200 (принуждение к забастовке, совершенное с угрозой применения насилия) Уголовного кодекса Беларуси", – сообщили Sputnik в УСК по Гродненской области.

Следователями в рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные и процессуальные действия.

Как ранее стало известно со ссылкой на УСК, в августе сообщения с угрозами убийством в случае неучастия в забастовке и отсутствия поддержки стачкома поступили сразу шести сотрудникам предприятия в мессенджере, при этом в каждом подобном случае указывались имена детей работников предприятия.

Как сообщили в УСК, граждане, которые получили угрозы, восприняли их реально, опасались за себя, а также за жизнь и здоровье своих детей, написали соответствующие заявления в Следственный комитет, гродненские следователи начали проверку.

Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание от штрафа до ареста либо ограничения свободы до 3 лет.

Следователи в рамках уголовного дела допрашивают свидетелей, проводят следственные и процессуальные действия.

Ситуация с забастовкой на "Гродно Азот" сложилась в 20-х числах августа 2020 года. На предприятии тогда был создан стачечный комитет, в который вошли представители различных цехов, своих представителей работники цехов выбирали на собраниях. В то же время на ОАО официально заявили, что все цеха работают в соответствии с технологическими процессами, а руководство ежедневно ведет открытый диалог с трудовым коллективом. 25 августа сотрудники правоохранительных органов задержали более 20 работников предприятия "Гродно Азот в рамках административного процесса.

Массовые протестные акции начались в Беларуси после выборов президента, прошедших 9 августа 2020 года, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей. Не согласные с результатами выборов вышли на улицы Минска других городов страны. Во время разгона участников несанкционированных мероприятий силовики использовали спецсредства и спецтехнику. В данное время протестная активность в стране стала ниже.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту угроз руководству ОАО "Гродно Азот" за отказ принять участие в...
 
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