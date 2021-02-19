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«Достал нож и пытался отбиться». В милиции рассказали подробности задержания «авторитета» Кушнерова

19.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске задержали белорусского «вора в законе» и двоих представителей российского криминального мира


В МВД рассказали подробности задержания уголовного авторитета Александра Кушнерова.

Кушнерова задержали в Минске 17 февраля. Вместе с ним задержали двоих представителей криминального мира из России, Кушнеров обеспечивал им безопасность во время пребывания в Беларуси, сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Оба россиянина ранее судимы- один за вымогательство, причинение телесных повреждений, грабежи и насилие в отношении полицейского, второй за кражи и грабежи.

- Во время задержания уголовный авторитет Александр Кушнеров достал нож и попытался отбиться от сотрудника спецподразделения. Однако безуспешно, - рассказала Ольга Чемоданова.

При осмотре съемной квартиры, где жили россияне, нашли вещества, похожие на психотропы, сейчас их изучают эксперты.

Все трое задержанных водворены в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Жодино белорусские правоохранители накрыли сходку криминальных авторитетов, которую собрал «вор в законе» Павел Алексеевич по прозвищу Паштет. Было задержано 12 человек. Криминальное сообщество собиралось обсудить передел сфер влияния и дискредитацию «вора в законе» Александра Кушнерова.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали белорусского «вора в законе» и двоих представителей российского криминального мира
 
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