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Лукашенко летит в Сочи прямо сейчас? Самолет готовят к вылету

19.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Очевидцы сообщают о непривычной активности сотрудников спецслужб в Национальном аэропорту «Минск».

Фото и своими наблюдениями они поделились с блогером Антоном Мотолько.

«После театра (Лукашенко в Купаловском смотрит "Павлинку" в исполнении нового состава - прим. БП) сразу в Сочи, продавать Беларусь? Пишут, что борт готовят к вылету, в MSQ толпы сотрудников СБП», — написал блогер в своем телеграм-канале и опубликовал фото самолета с президентской символикой, который находится вблизи здания аэропорта.



Напомним, в Сочи Лукашенко надеется встретиться с президентом РФ Путиным и выпросить у него кредит в 3 млрд долларов. 

Правда, накануне сообщалось, что встреча должна состоятся 22 февраля. Возможно, Лукашенко захотел воспользоваться моментом и покататься на лыжах - и все это за наши деньги!
 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы сообщают о непривычной активности сотрудников спецслужб в Национальном аэропорту «Минск».
 
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