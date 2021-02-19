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Итальянский миллиардер хочет инвестировать в "Крумкачы". Но есть одно условие

19.02.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Итальянский бизнесмен Маурицио Миан, ранее объявивший о намерении инвестировать в белорусский футбольный клуб, и его партнер, экс-футболист сборной Виталий Кутузов, заинтересовались НФК "Крумкачы", передает tut.by.

Итальянский миллиардер хочет инвестировать в "Крумкачы". Но есть одно условие
Одна из главных задач новых партнеров клуба — "сделать из него народное достояние". Правда, как рассказал Виталий Кутузов, у потенциальных инвесторов есть важное условие, при котором они готовы прийти в белорусский футбол.

— Действительно, мы рассчитываем, что уже в этом сезоне "Крумкачы" будут выступать в высшей лиге. Мы знаем, что у них есть все основания претендовать на место в элите, если кто-либо из участников чемпионата не пройдет лицензирование и не выйдет на старт по финансовым причинам. И как минимум один клуб уже заявил о своей ликвидации. А по-спортивному принципу "Крумкачы" первые в очереди. Очень надеюсь, что белорусский футбол не упустит этот шанс, — рассказал Кутузов.

Коммерческий директором НФК "Крумкачы" Юрий Турейко подтвердил, что Маурицио Миан действительно проявляет интерес к белорусскому клубу:

— Мы находимся в активной стадии переговоров. Признаться, та идея, которую мы обсуждаем, довольно интригующая для нашей страны в целом и футбола, в частности. У наших потенциальных партнеров серьезные намерения, но они дали понять, что хотят видеть наш клуб в высшей лиге уже этой весной. Мы не оставляем попыток урегулировать этот вопрос с Белорусской федерацией футбола и очень надеемся, что справедливость восторжествует и сделка не сорвется. Для нашего клуба это серьезный шанс и новые возможности. О большем, ввиду договоренностей сторон, пока рассказать не могу.
 
 
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Итальянский бизнесмен Маурицио Миан, ранее объявивший о намерении инвестировать в белорусский футбольный клуб, и его партнер, экс-футболист сборной Виталий...
 
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