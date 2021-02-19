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Только хлыста не хватает: Собчак в коже и ошейнике шокировала сеть

19.02.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская телезвезда Ксения Собчак шокировала поклонников: в сети обсуждают новую фотосессию ведущей в провокационном стиле.

Собчак, как и ее коллеги по шоу-бизнесу, нередко публикует рекламные посты в соцсетях. На этот раз ведущая записала видеоролик, в котором подробно расписала достоинства живых изгородей. Запись собрала огромное количество комментариев, но точно не из-за смысловой нагрузки.

Новая запись Собчак произвела фурор среди фолловеров Instagram: в сети обсуждают пикантный снимок звезды, затмивший все изгороди и туи.

Для рекламной фотосессии блондинка выбрала крайне провокационный наряд: кожаный корсет, рубашку и брюки с подтяжками. А главным аксессуаром стал ошейник на ее шее.

"Какой забор, какие туи, о чем вообще говорила"; "Ничего не вижу кроме ошейника и подтяжек"; "Привет, БДСМ"; "Садо-мазо Гарден"; "50 оттенков Собчак"; "Не хватает хлыста в руки", - прокомментировали фолловеры.

Стоит признать, что это не первая модная провокация Собчак: до этого светская львица в "богохульных украшениях" возмутила поклонников.

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Светская львица опубликовала пост о живых изгородях, но внимание подписчиков привлек не посыл записи, а образ, в котором она предстала.
 
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