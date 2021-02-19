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В Израиле ученые обнаружили роскошные римские саркофаги
Источник материала: ОНТ
Археологическое открытие в Израиле. Ученые обнаружили роскошные римские саркофаги.
Это произошло случайно. Во время земляных работ люди натолкнулись на крупные каменные предметы. Они были расположены в нишах. Оказалось, что это саркофаги Римского периода. Две усыпальницы, возраст каждой около 1800 лет. Их украшает абсолютно идентичный орнамент. Это означает, что они могли быть изготовлены для мужа и жены или членов одной семьи.
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Археологическое открытие в Израиле. Ученые обнаружили роскошные римские саркофаги. Это произошло случайно. Во время земляных работ люди натолкнулись на крупные...
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