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В Нигерии боевики напали на школу-интернат. 40 человек похищены, один ученик убит
Источник материала: ОНТ
Тревожные сообщения из Нигерии. Боевики напали на школу-интернат. Более 40 человек похищены, один ученик убит.
Нападение совершено ночью, когда студенты и педагоги уже спали. На момент штурма в здании было 650 человек. Точное число похищенных неизвестно, одному из учеников удалось бежать. По распоряжению губернатора в регионе закрыты все школы. К месту инцидента направлены вооруженные силы и полиция.
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Тревожные сообщения из Нигерии. Боевики напали на школу-интернат. Более 40 человек похищены, один ученик убит. Нападение совершено ночью, когда студенты и педагоги...
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