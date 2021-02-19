В Нигерии боевики напали на школу-интернат. 40 человек похищены, один ученик убит

Источник материала: ОНТ

Тревожные сообщения из Нигерии. Боевики напали на школу-интернат. Более 40 человек похищены, один ученик убит.

Нападение совершено ночью, когда студенты и педагоги уже спали. На момент штурма в здании было 650 человек. Точное число похищенных неизвестно, одному из учеников удалось бежать. По распоряжению губернатора в регионе закрыты все школы. К месту инцидента направлены вооруженные силы и полиция.

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