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Признаки нехватки витамина D, которые можно распознать по глазам

19.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Признаки нехватки витамина D, которые можно распознать по глазам

Врачи из американского Центра зрения перечислили признаки недостатка витамина D в организме, которые можно распознать по глазам, пишет Daily Express.

Витамин D вырабатывается в организме в ответ на воздействие солнечного света на кожу. При его нехватке могут возникнуть проблемы со здоровьем. Например, воспаление сосудистой оболочки глаза – увеит. Его симптомы – размытая картинка, чувствительность к свету, покраснения глаз, плавающие пятна перед глазами.

Исследователи измеряли уровень витамина D в крови. У людей с увеитом уровень витамина был ниже, чем у пациентов без этого заболевания. По словам ученых, употребление витамина D может помочь предотвратить рецидив.

ФОТО: pixabay.com

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Врачи из американского Центра зрения перечислили признаки недостатка витамина D в организме, которые можно распознать по глазам, пишет Daily Express. Витамин D...
 
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