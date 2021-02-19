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Признаки нехватки витамина D, которые можно распознать по глазам
Источник материала: ОНТ
Врачи из американского Центра зрения перечислили признаки недостатка витамина D в организме, которые можно распознать по глазам,
Витамин D вырабатывается в организме в ответ на воздействие солнечного света на кожу. При его нехватке могут возникнуть проблемы со здоровьем. Например, воспаление сосудистой оболочки глаза – увеит. Его симптомы – размытая картинка, чувствительность к свету, покраснения глаз, плавающие пятна перед глазами.
Исследователи измеряли уровень витамина D в крови. У людей с увеитом уровень витамина был ниже, чем у пациентов без этого заболевания. По словам ученых, употребление витамина D может помочь предотвратить рецидив.
ФОТО: pixabay.com
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Врачи из американского Центра зрения перечислили признаки недостатка витамина D в организме, которые можно распознать по глазам, пишет Daily Express. Витамин D...
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