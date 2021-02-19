Источник материала: ОНТ

В Барселоне третью ночь не прекращаются жёсткие протесты. Протестующие едва не сожгли центр каталонской столицы.

Город в буквальном смысле превратился в гигантский факел. На улицах полыхают баррикады, огнем отрезаны целые кварталы. Акция началась у здания МВД – толпа пыталась прорвать ограждения. Полиция действовала жестко, демонстрантов избивали дубинками. В служебные машины летели камни и бутылки.

Протесты в Испании начались после задержания популярного в стране рэпера. Его судили за оскорбление королевской семьи и оправдание терроризма. За три дня беспорядков в испанских городах более ста человек ранены, около 80 доставлены в полицейские участки.

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