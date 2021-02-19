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Жительница Югры отдала лжеполицейским 2 млн российских рублей

19.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Жительница Югры отдала лжеполицейским 2 млн российских рублей

Жительница Югры (Россия) отдала мошенникам свыше 2 млн российских рублей. Пострадавшая считала, что общается с полицейскими. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на региональное управление МВД России.

По сведениям правоохранителей, 48-летняя россиянка общалась с неизвестными по телефону. Мошенники представлялись сотрудниками управления МВД России по Югре и поясняли, что полиция проводит мероприятия «по пресечению каналов утечки персональных данных из банков».

Женщина, желая помочь собеседнику, выполняла все действия, которые ей озвучили. В итоге россиянка сняла с личного счета 800 тысяч российских рублей и оформила в двух банках кредиты на сумму свыше 1,1 млн российских рублей. Все деньги женщина перевела на указанный мошенниками «киви-кошелек».

Когда «правоохранители» перестали выходить на связь, россиянка поняла, что стала жертвой аферистов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Фото: «Известия» / Артем Коротаев

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Жительница Югры (Россия) отдала мошенникам свыше 2 млн российских рублей. Пострадавшая считала, что общается с полицейскими. Об этом информируют «Известия» со...
 
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