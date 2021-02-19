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Лидеры G7 встретятся в онлайн-формате и обсудят справедливое распределение вакцины в мире

19.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лидеры G7 встретятся в онлайн-формате и обсудят справедливое распределение вакцины в мире

Справедливое распределение вакцины в мире – одна из ключевых тем виртуального саммита G7. 

На ней настоял британский премьер. Как заявили в его канцелярии, Борис Джонсон намерен призвать глав государств, среди которых и президент США, к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям в целом и ковида в частности. Речь о том, что не всем государствам в равной мере достается антиковидный препарат. Но ни одна страна не может себя чувствовать в безопасности в одиночку. При этом Лондон готов делиться излишками вакцины. К этому призывает и других, чтобы «положить конец националистической и разобщающей политике». 

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Справедливое распределение вакцины в мире – одна из ключевых тем виртуального саммита G7.  На ней настоял британский премьер. Как заявили в его канцелярии, Борис...
 
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