Лидеры G7 встретятся в онлайн-формате и обсудят справедливое распределение вакцины в мире

Источник материала: ОНТ

Справедливое распределение вакцины в мире – одна из ключевых тем виртуального саммита G7.

На ней настоял британский премьер. Как заявили в его канцелярии, Борис Джонсон намерен призвать глав государств, среди которых и президент США, к совместной работе над объединенным глобальным подходом к пандемиям в целом и ковида в частности. Речь о том, что не всем государствам в равной мере достается антиковидный препарат. Но ни одна страна не может себя чувствовать в безопасности в одиночку. При этом Лондон готов делиться излишками вакцины. К этому призывает и других, чтобы «положить конец националистической и разобщающей политике».

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