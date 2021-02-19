Источник материала: ОНТ

Китай отправил Беларуси 100 тысяч бесплатных доз вакцины от COVID-19. Самолет с гуманитарным грузом сегодня вечером приземлится в национальном аэропорту «Минск».

О передаче вакцины договорились лидеры двух стран Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. На борту – препарат «Синофарм». Его первым одобрили для применения в Поднебесной. В ходе испытаний вакцина показала 80% эффективности.

«Данный шаг китайской стороны – очередное яркое подтверждение «железного братства», установившегося между Беларусью Китаем», — отметили в нашем посольстве.

Напомним, в январе прошлого года Минск первым оказал гуманитарную помощь Пекину. В последующем уже Китай неоднократно отправлял грузы медицинского назначения в Беларусь.

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