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Китай отправил Беларуси 100 тысяч бесплатных доз вакцины от COVID-19

19.02.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Китай отправил Беларуси 100 тысяч бесплатных доз вакцины от COVID-19

Китай отправил Беларуси 100 тысяч бесплатных доз вакцины от COVID-19. Самолет с гуманитарным грузом сегодня вечером приземлится в национальном аэропорту «Минск».  

О передаче вакцины договорились лидеры двух стран Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. На борту – препарат «Синофарм». Его первым одобрили для применения в Поднебесной. В ходе испытаний вакцина показала 80% эффективности.

«Данный шаг китайской стороны – очередное яркое подтверждение «железного братства», установившегося между Беларусью Китаем», — отметили в нашем посольстве. 

Напомним, в январе прошлого года Минск первым оказал гуманитарную помощь Пекину. В последующем уже Китай неоднократно отправлял грузы медицинского назначения  в Беларусь.    

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Теги: Минск
 
 
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Китай отправил Беларуси 100 тысяч бесплатных доз вакцины от COVID-19. Самолет с гуманитарным грузом сегодня вечером приземлится в национальном аэропорту «Минск».   О...
 
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