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Лукашенко посетил репетицию обновленной "Павлинки" в Купаловском

19.02.2021 13:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко посетил репетицию обновленной "Павлинки" в Купаловском

Президент Беларуси сегодня посещает Купаловский театр. Александр Лукашенко побывал на репетиции знаменитого спектакля "Павлинка", который является брендом Национального Академического театра. Об этом сообщает БелТА

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич доложил о состоянии дел в театре и рассказал, как возродили спектакль. Министр сообщил, что в новой версии спектакля задействованы не только актеры прежней трупы, но и молодые артисты — студенты БГУКИ и БГАИ. 


Анатолий Маркевич заверил, что обновленная версия ничем не хуже прежней, возможно, даже стала лучше. 



фото: БелТА

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Президент Беларуси сегодня посещает Купаловский театр. Александр Лукашенко побывал на репетиции знаменитого спектакля "Павлинка", который является брендом...
 
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