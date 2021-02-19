Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси сегодня посещает Купаловский театр. Александр Лукашенко побывал на репетиции знаменитого спектакля "Павлинка", который является брендом Национального Академического театра. Об этом сообщает БелТА .

Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич доложил о состоянии дел в театре и рассказал, как возродили спектакль. Министр сообщил, что в новой версии спектакля задействованы не только актеры прежней трупы, но и молодые артисты — студенты БГУКИ и БГАИ.





Анатолий Маркевич заверил, что обновленная версия ничем не хуже прежней, возможно, даже стала лучше.







фото: БелТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram