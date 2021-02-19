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Лукашенко посетил репетицию обновленной "Павлинки" в Купаловском
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси сегодня посещает Купаловский театр. Александр Лукашенко побывал на репетиции знаменитого спектакля "Павлинка", который является брендом Национального Академического театра. Об этом сообщает
Министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич доложил о состоянии дел в театре и рассказал, как возродили спектакль. Министр сообщил, что в новой версии спектакля задействованы не только актеры прежней трупы, но и молодые артисты — студенты БГУКИ и БГАИ.
Анатолий Маркевич заверил, что обновленная версия ничем не хуже прежней, возможно, даже стала лучше.
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Президент Беларуси сегодня посещает Купаловский театр. Александр Лукашенко побывал на репетиции знаменитого спектакля "Павлинка", который является брендом...
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