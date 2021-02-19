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Лукашенко посетил Купаловский театр
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля посетил Национальный академический театр имени Янки Купалы.
«Паўлінка» в Купаловском стала «моложе». Спектакль – визитная карточка главной сцены страны. Сами актеры считают «лучшей версией» произведения. В 2020-м постановку восстановили.
И сегодня эпизод представления показали Президенту и прессе. Александр Лукашенко приехал, чтобы пообщаться с новой труппой. Часть прежнего состава – 89 человек – приняли решение покинуть театра, чем поставили под угрозу и существующий репертуар и новый сезон.
Сейчас в театре продолжается кастинг. Восстанавливают спектакли. Новый сезон официально начнётся в сентябре, но уже сейчас «Паўлінка» восстановлена с новым составом молодых актёров.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 февраля посетил Национальный академический театр имени Янки Купалы. «Паўлінка» в Купаловском стала «моложе». Спектакль...
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