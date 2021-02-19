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Соболенко и Мертенс победили на Australian Open в парном разряде
Источник материала: ОНТ
Арина Соболенко и Элизе Мертенс стали победительницами Australian Open в парном разряде.
В финале они обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счётом 6:2, 6:3. Соболенко и Мертенс были посеяны под вторым номером, 5 раз подавали эйсы и при этом не совершили ни одной двойной ошибки.
Для теннисисток это не первое совместное выступление. Причем это уже второй победный титул на турнирах «Большого шлема». В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США. В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии спортсменки дошли до четвёртого круга.
Фото: Jimmie48 Tennis Photography
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Арина Соболенко и Элизе Мертенс стали победительницами Australian Open в парном разряде. В финале они обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со...
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