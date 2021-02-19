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Соболенко и Мертенс победили на Australian Open в парном разряде

19.02.2021 13:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соболенко и Мертенс победили на Australian Open в парном разряде

Арина Соболенко и Элизе Мертенс стали победительницами Australian Open в парном разряде.

В финале они обыграли  Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счётом 6:2, 6:3. Соболенко и Мертенс были посеяны под вторым номером, 5 раз подавали эйсы и при этом не совершили ни одной двойной ошибки. 

Для теннисисток это не первое совместное выступление. Причем это уже второй победный титул на турнирах «Большого шлема». В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США. В одиночном разряде Открытого чемпионата Австралии спортсменки дошли до четвёртого круга.

Фото: Jimmie48 Tennis Photography

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Арина Соболенко и Элизе Мертенс стали победительницами Australian Open в парном разряде. В финале они обыграли  Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со...
 
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