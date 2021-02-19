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ГАИ Минска рассказала, в каких местах установлены датчики контроля скорости

19.02.2021 13:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ГАИ Минска рассказала, в каких местах установлены датчики контроля скоростиМинска рассказала, в каких местах установлены датчики контроля скорости" class="one-news__figure-img">

Госавтоинспекция Минска сообщила, где установлены мобильные датчики контроля скорости, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ведомства, мобильные датчики контроля скорости работают с 7:00 до 3:00:

  • на пр. Независимости, 156 – 80 км/ч; 
  • на ул. Орловская, 80 – 60 км/ч; 
  • на МКАД, 53-й км – 90 км/ч. 

С 19:30 до 2:30:

  • на пр. Партизанский, 147 – 60 км/ч; 
  • пр. Партизанский, 108 – 60 км/ч. 

С 7:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00:

  •  н МКАД, 41-й км – 90 км/ч.

ФОТО: БЕЛТА 

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Теги: Минск
 
 
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Госавтоинспекция Минска сообщила, где установлены мобильные датчики контроля скорости, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По информации...
 
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