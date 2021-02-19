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ГАИ Минска рассказала, в каких местах установлены датчики контроля скорости
Источник материала: ОНТМинска рассказала, в каких местах установлены датчики контроля скорости" class="one-news__figure-img">
Госавтоинспекция Минска сообщила, где установлены мобильные датчики контроля скорости,
По информации ведомства, мобильные датчики контроля скорости работают с 7:00 до 3:00:
С 19:30 до 2:30:
С 7:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00:
ФОТО: БЕЛТА
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Госавтоинспекция Минска сообщила, где установлены мобильные датчики контроля скорости, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома. По информации...
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