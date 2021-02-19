ГАИ Минска рассказала, в каких местах установлены датчики контроля скорости

Источник материала: ОНТ

Минска рассказала, в каких местах установлены датчики контроля скорости" class="one-news__figure-img">

Госавтоинспекция Минска сообщила, где установлены мобильные датчики контроля скорости, пишет БЕЛТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации ведомства, мобильные датчики контроля скорости работают с 7:00 до 3:00:

на пр. Независимости, 156 – 80 км/ч;

на ул. Орловская, 80 – 60 км/ч;

на МКАД, 53-й км – 90 км/ч.

С 19:30 до 2:30:

на пр. Партизанский, 147 – 60 км/ч;

пр. Партизанский, 108 – 60 км/ч.

С 7:00 до 12:00 и с 16:00 до 20:00:

н МКАД, 41-й км – 90 км/ч.

ФОТО: БЕЛТА

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