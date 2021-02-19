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МВД: «Вор в законе» ножом угрожал бойцу СОБР
Источник материала: ОНТ
17 февраля в Минске был задержан уголовный авторитет Александр Кушнеров. «Вор в законе» пытался отбиться от бойца СОБР, достав нож. Об этом
Оперативники также задержали и двоих российских представителей криминалитета. Уточняется, что Кушнеров обеспечивал «коллегам» безопасность в Беларуси.
Оперативники накануне спецоперации получили сведения, что у россиян могут быть наркотики и оружие. На съемной квартире были обнаружены вещества, предположительно схожие с психотропами. Изъятое направлено на экспертизу.
Все трое задержанных находятся в ИВС.
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17 февраля в Минске был задержан уголовный авторитет Александр Кушнеров. «Вор в законе» пытался отбиться от бойца СОБР, достав нож. Об этом информирует официальный...
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