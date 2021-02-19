МВД: «Вор в законе» ножом угрожал бойцу СОБР

Источник материала: ОНТ

17 февраля в Минске был задержан уголовный авторитет Александр Кушнеров. «Вор в законе» пытался отбиться от бойца СОБР, достав нож. Об этом информирует официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Оперативники также задержали и двоих российских представителей криминалитета. Уточняется, что Кушнеров обеспечивал «коллегам» безопасность в Беларуси.

Оперативники накануне спецоперации получили сведения, что у россиян могут быть наркотики и оружие. На съемной квартире были обнаружены вещества, предположительно схожие с психотропами. Изъятое направлено на экспертизу.

Все трое задержанных находятся в ИВС.



Фото: скриншот видео МВД

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