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В «БелЭкспо» стартовал второй день XXVIII-й международной книжной выставки
Источник материала: ОНТ
Большой литературный и издательский форум принимает столица! XXVIII-я международная книжная выставка-ярмарка работает в «БелЭкспо». Сегодня второй день форума, один из самых насыщенных.
В программе – презентации десятков новых изданий, литературные чтения, круглые столы и автограф-сессии с авторами. Традиционно пройдут и викторины с вручением призов, воркшопы по изготовлению кукол – героев книг, литературно-музыкальные представления от профессиональных артистов. Будут и новшества: мультимедийные презентации и виртуальные путешествия в дополненной реальности.
«Книга объединяет людей и страны» – это не просто красивое название, а суть происходящего. Более 280 экспонентов из 20 стран представлены под одной крышей. Выставка будет принимать гостей до конца выходных.
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Большой литературный и издательский форум принимает столица! XXVIII-я международная книжная выставка-ярмарка работает в «БелЭкспо». Сегодня второй день форума,...
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