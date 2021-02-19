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В «БелЭкспо» стартовал второй день XXVIII-й международной книжной выставки

19.02.2021 13:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В «БелЭкспо» стартовал второй день XXVIII-й международной книжной выставки

Большой литературный и издательский форум принимает столица!  XXVIII-я международная книжная выставка-ярмарка работает в «БелЭкспо». Сегодня второй день форума, один из самых насыщенных.

В программе – презентации десятков новых изданий, литературные чтения, круглые столы и автограф-сессии с авторами. Традиционно пройдут и викторины с вручением призов, воркшопы по изготовлению кукол – героев книг, литературно-музыкальные представления от профессиональных артистов. Будут и новшества: мультимедийные презентации и виртуальные путешествия в дополненной реальности. 

«Книга объединяет людей и страны» – это не просто красивое название, а суть происходящего. Более 280 экспонентов из 20 стран представлены под одной крышей. Выставка будет принимать гостей до конца выходных.

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Большой литературный и издательский форум принимает столица!  XXVIII-я международная книжная выставка-ярмарка работает в «БелЭкспо». Сегодня второй день форума,...
 
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