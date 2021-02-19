Диетолог назвала продукты, которыми нельзя злоупотреблять

Источник материала: ОНТ

Употребление некоторых продуктов в большом количестве может привести к разрыву кишечника, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам медика, наиболее высок риск острой кишечной непроходимости при употреблении хурмы, поскольку она содержит много волокон и дубильных веществ, из-за которых фрукт вяжет. Они могут спровоцировать образование в организме безоаров – именно они приводят к увеличению кишечника.

Также среди продуктов, которыми не стоит злоупотреблять, чтобы не навредить кишечнику, – капуста, сельдерей, айва, редька.

ФОТО: smak.ua

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