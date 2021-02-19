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Диетолог назвала продукты, которыми нельзя злоупотреблять
Источник материала: ОНТ
Употребление некоторых продуктов в большом количестве может привести к разрыву кишечника,
По словам медика, наиболее высок риск острой кишечной непроходимости при употреблении хурмы, поскольку она содержит много волокон и дубильных веществ, из-за которых фрукт вяжет. Они могут спровоцировать образование в организме безоаров – именно они приводят к увеличению кишечника.
Также среди продуктов, которыми не стоит злоупотреблять, чтобы не навредить кишечнику, – капуста, сельдерей, айва, редька.
ФОТО: smak.ua
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Употребление некоторых продуктов в большом количестве может привести к разрыву кишечника, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. По словам медика, наиболее...
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