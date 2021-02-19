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Завтра первый энергоблок БелАЭС снова отключат от сети. И опять планово
Источник материала: Onliner
20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации,
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20 февраля первый энергоблок БелАЭС будет планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной...
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