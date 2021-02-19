Всю жизнь любил одну - болел с ней, отказывался от ролей и сочинял для нее книги. История любви Мягкова

Источник материала: Tut.by

«Знаете, сколько мы с ней живем? 56 лет лет! Я стараюсь делать для нее приятное, и она от меня не уходит, значит, эти старания не пропадают даром. Значит, они попадают — может не в „десятку“, но хотя бы в „восьмерку“. И я еще надеюсь какое-то время постараться», — так в своем недавнем интервью говорил о своей супруге Андрей Мягков .



Фото: pinterest.com / Вознесенская и Мягков

К сожалению, это интервью стало для артиста последним. Вчера стало известно, что Андрея Васильевича не стало: он умер на руках у любимой жены.

Сегодня мы вспоминаем невероятную историю любви Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской.

Мягков и Вознесенская познакомились во время учебы в школе-студии МХАТ. Анастасии было 17, Андрею — чуть за 20, и это была любовь с первого взгляда.

«Никакой дружбы, никаких ухаживаний. Я ее увидел и понял, другого быть не может», — потом вспоминал Мягков.



Скриншот из телепередачи на канале «Культура»

О том, что у них роман, до последнего никто не знал. Даже их родственники: говорят, что, сблизившись с будущим супругом, Вознесенская практически перестала общаться со своими сестрами. Что вряд ли может быть правдой: спустя много лет Андрей Мягков с особым трепетом расскажет, как много у них племянников (в том числе и по линии супруги) и как они с женой их обожают. Однако факт остается фактом: о подробностях своей личной жизни актерская чета действительно предпочитала молчать — даже в кругу самых близких.

Этого правила — ни с кем не делиться семейными буднями — они придерживались всю свою жизнь. Даже от фотосъемок в театре отказывались, ведь личное должно оставаться личным.

«Мы вообще не артисты по характеру», — лаконично характеризовал их подход к публичности сам Андрей Васильевич.

Впрочем, будучи актерами — и весьма известными, утаить факт своего супружества Мягков и Вознесенская все равно не смогли. Тем более, что оба очень активно предлагали своего партнера режиссерам, с которыми сотрудничали. Дают роль Насте — она просит взять Андрея. Берут Андрея — он просит дать роль любимой Насте.

Обычно режиссеры соглашались. Мягков и Вознесенская для них были как сиамские близнецы. Даже в «Современник» их взяли вдвоем — на этом Анастасия Валентиновна настояла.

А вот Алексей Коренев, режиссер «Большой перемены», не пошел на поводу у супругов — и раз уж Мягков не хочет сниматься без жены, то пусть и вовсе не снимается, решил он. Так роль Нестора Петровича, учителя в вечерней школе, досталась Михаилу Кононову.

Вряд ли это расстроило Мягкова. В их с Анастасией Валентиновной семье явно не было места ни упрекам, ни ревности — в том числе и рабочей. Тот факт, что ему отказали в роли — в каком-то смысле, из-за жены, не смог пошатнуть их брак.



Фото: kinopoisk.ru / Мягков и Вознесенская на съемках фильма «Гараж»

Да и, наверное, вообще ничто не могло — с таким трепетом они относились друг к другу.

«Если кто-то из них заболевал, они болели вместе, — рассказывал режиссер Евгений Каменькович. — Он (Андрей Васильевич — Прим. LADY) мне нужен был на репетиции, но его не было. Он находился рядом с женой. Меня поначалу это бесило, но потом я понял, что такому можно позавидовать, когда люди вот так дышат в унисон».

Причем настолько в унисон, что в конце нулевых Мягков даже начал писать детективы — специально для своей жены.

«Просто Настя у меня очень любит детективы, — пояснял свое новое хобби актер. — „Что-то сейчас какие-то плохие, неинтересные детективы пишут“. Я говорю: я тебе напишу. Только вот увлекся».

Детей у актерской четы не было. По словам Анастасии Вознесенской, они с супругом «не строили свою жизнь вне театра и без театра».

«Мы хотели, конечно, но очевидно не в той степени. Сказать, что это нас как-то травмировало не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать», — комментировала она.



Фото: kinopoisk.ru

До последнего вздоха Андрея Васильевича они были вместе, только друг для друга. Кому-то покажется, что это невероятно долго и практически невозможно. Но сам Андрей Мягков говорил, что в их с Анастасией Валентиновной любви нет ничего необычного — просто такой и должна быть любовь.

«Нет никакого секрета. Надо любить. Надо, чтобы было искреннее желание сделать для человека что-то приятное. Надо, чтобы не виделось возможности существовать без этого человека. Вот и все. Больше ничего не нужно. И тогда будет брак навсегда».