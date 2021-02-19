Ученые нашли способ коммуницировать с людьми, когда они спят

Источник материала: Tut.by

Ученые из Европы и США нашли способ взаимодействия с людьми во время сна, который назвали «интерактивное сновидение». При этом методе люди, находящиеся в разных фазах сна, способны следовать инструкциям, отвечать на простые вопросы и решать базовые математические задачи. Об этом говорится в статье в журнале Current Biology , сообщает Science Alert .



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«Мы обнаружили, что люди, находящиеся в фазе быстрого сна, могут взаимодействовать с экспериментатором и общаться в режиме реального времени», — говорит психолог Кен Паллер (Ken Paller) из Северо-Западного Университета (штат Иллинойс, США). «Мы показали, что сновидящие способны понимать вопросы, выполнять некоторые операции и давать ответы».

В экспериментах участвовали 36 добровольцев. Один из них страдал нарколепсией — заболеванием, при котором у человека наблюдаются приступы непреодолимой сонливости. Иногда — с приступами катаплексии, то есть внезапной утраты мышечного тонуса при ясном сознании. При этом такие люди как бы осознают себя во сне.

Эксперименты проходили так: к добровольцам прикрепляли электроды — их помещали к голове, щекам, а также возле глаз. Когда люди входили в фазу быстрого сна (его еще называют парадоксальным), система фиксировала это — как правило, именно в этой фазе мы видим сны.

После этого подопытным голосом передавались команды. «Обратная связь» приходила через замеры движений глаз и мимики спящего. Оказалось, что в таком состоянии мозг может отвечать на запросы извне — скажем, добровольцев просили вычесть из восьми шесть. И испытуемые «отвечали» два, двигая глазами слева направо.

Впрочем, в 60% случаев установить подобную связь не удавалось. Еще в 20% ответы на контрольные вопросы оказывались неверными или несчитываемыми. Но в 18% случаев контакт устанавливался. И даже после пробуждения испытуемые говорили, что помнили то, что происходило, — правда, они описывали это как сон. Якобы вопросы в их головах звучали как закадровый голос.