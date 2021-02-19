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В центре Гродно такси сбило женщину
Источник материала: Tut.by
Такси сбило женщину на пешеходном переходе в Гродно. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.
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По словам водителя, после ДТП он стал звать женщину, но та на его слова никак не отреагировала и пошла дальше, поэтому водитель поехал по своему маршруту.
В результате наезда пешеход серьезных травм не получил. Сотрудники ГАИ установили водителя такси и вызвали для разбирательства.
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По словам водителя, после ДТП он стал звать женщину, но та на его слова никак не отреагировала и пошла дальше, поэтому водитель поехал по своему маршруту.
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