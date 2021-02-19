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В центре Гродно такси сбило женщину

19.02.2021 13:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Такси сбило женщину на пешеходном переходе в Гродно. Происшествие попало в объектив видеорегистратора.

По информации ГАИ, авария произошла днем 18 февраля. Установлено, что водитель Skoda, выезжая с улицы Доминиканской на улицу Большую Троицкую, проявил невнимательность и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От удара она упала, после чего самостоятельно поднялась и завершила переход улицы.

По словам водителя, после ДТП он стал звать женщину, но та на его слова никак не отреагировала и пошла дальше, поэтому водитель поехал по своему маршруту.

В результате наезда пешеход серьезных травм не получил. Сотрудники ГАИ установили водителя такси и вызвали для разбирательства.

 
Теги: Гродно
 
 
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По словам водителя, после ДТП он стал звать женщину, но та на его слова никак не отреагировала и пошла дальше, поэтому водитель поехал по своему маршруту.
 
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