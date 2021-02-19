Тайный сговор: по итогам встречи Путина и Лукашенко пресс-конференции не будет





ТАСС В ответ на вопрос, планируется ли пресс-конференция или заявления по итогам встречи глав государств, представитель Кремля заметил: "Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило", передает





"На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется", - сказал Песков.





Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, "конечно же, если они посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, не через помощников, а именно сами, то они смогут это сделать". "Но еще раз повторяю - в программе такого пока нет", - подчеркнул он.





При этом представитель Кремля не обозначил место проведения переговоров. "Мы еще уточним", - ответил Песков на просьбу сообщить, где будет проходить встреча.



