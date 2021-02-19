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Тайный сговор: по итогам встречи Путина и Лукашенко пресс-конференции не будет

19.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-конференция по итогам встречи 22 февраля Путина и Лукашенко пока не планируется, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


В ответ на вопрос, планируется ли пресс-конференция или заявления по итогам встречи глав государств, представитель Кремля заметил: "Вы знаете, они не каждый раз это делают, потому что сидят подолгу, как правило", передает ТАСС

"На этот раз, если президенты не посчитают по-другому, пресс-конференция не планируется", - сказал Песков.

Как пояснил пресс-секретарь президента РФ, "конечно же, если они посчитают необходимым сделать какие-то заявления сами, не через помощников, а именно сами, то они смогут это сделать". "Но еще раз повторяю - в программе такого пока нет", - подчеркнул он.

При этом представитель Кремля не обозначил место проведения переговоров. "Мы еще уточним", - ответил Песков на просьбу сообщить, где будет проходить встреча. 

Любопытно, что место проведение переговоров еще, по словам Пескова, уточняется, а в Минске уже готовят к вылету самолет Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Пресс-конференция по итогам встречи 22 февраля Путина и Лукашенко пока не планируется, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
 
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