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Политолог: Лукашенко завидует Бабарико, поэтому и мстит

19.02.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Дмитрий Болкунец в эфире "Эхо Москвы" прокомментировал массовые обыски и аресты независимых журналистов и правозащитников и начавшийся в Минске "суд" над Виктором Бабарико.

Напомним, 17 февраля в Минске начался судебный процесс по делу Белгазпромбанка. На скамье подсудимых все бывшее руководство банка, в том числе глава правления Виктор Бабарико. 

Дело рассматривается сразу в Верховном суде, и это, как ранее говорил один из адвокатов банкира Дмитрий Лаевский, заведомо лишает его подзащитного права на апелляцию, поскольку вышестоящей инстанции у Верховного суда нет.

А за день до этого 16 февраля у десятков белорусских журналистов и правозащитников по всей стране прошли обыски. Два человека задержаны по неизвестным пока основаниям. Силовики ищут доказательства того, что протестная активность 2020 года финансировалась из-за границы.
 
Теги: Минск
 
 
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Политолог Дмитрий Болкунец в эфире "Эхо Москвы" прокомментировал массовые обыски и аресты независимых журналистов и правозащитников и начавшийся в Минске "суд"...
 
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