До +5С°: на выходные белорусам обещают потепление

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 фев ― Sputnik. В предстоящие выходные дни в Беларуси установится более теплая погода, сообщают в Белгидромете.

Уже в субботу 20 февраля морозы ослабнут. Предстоящей ночью температура воздуха ожидается от −8°С до −15°С, по востоку до −20. А на юго-западе от 0 до 7 мороза. Во второй половине дня в субботу максимальная температура будет колебаться от −8°С по востоку до +4°С по юго-западу страны. Местами слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, умеренный.

21 февраля морозы дальше будут ослабевать. По востоку страны пройдет снег, мокрый снег, местами кратковременный дождь. На дорогах возможна гололедица. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью −6°С до +1°С, по востоку до −10°С, днем от −2°С до +5°С.

В понедельник 22 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не будет. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью −6 ― +1°С, максимальная днем −1 ― +6°С.

Тепло, но недолго

Однако в Белгидромете предупреждают, что потепление не будет длительным. Весны ждать рановато, ожидаются снегопады. До конца февраля температура будет на 6-9 градусов ниже нормы.

Синоптики рассказали, что не стоит ожидать и экстремально теплого марта. Поскольку такое бывает в том случае, когда снега мало, поверхность земли прогревается быстро и тогда прогревается воздух. Но в Беларуси февраль выдался снежным, и чтобы растаяли такие объемы осадков, нужно больше времени.

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