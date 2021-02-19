|
До +5С°: на выходные белорусам обещают потепление
19.02.2021 13:47 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 фев ― Sputnik. В предстоящие выходные дни в Беларуси установится более теплая погода, сообщают в Белгидромете.
Уже в субботу 20 февраля морозы ослабнут. Предстоящей ночью температура воздуха ожидается от −8°С до −15°С, по востоку до −20. А на юго-западе от 0 до 7 мороза. Во второй половине дня в субботу максимальная температура будет колебаться от −8°С по востоку до +4°С по юго-западу страны. Местами слабый туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный, умеренный.
© REUTERS
21 февраля морозы дальше будут ослабевать. По востоку страны пройдет снег, мокрый снег, местами кратковременный дождь. На дорогах возможна гололедица. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью −6°С до +1°С, по востоку до −10°С, днем от −2°С до +5°С.
В понедельник 22 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не будет. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер слабый. Температура воздуха минимальная ночью −6 ― +1°С, максимальная днем −1 ― +6°С.
Тепло, но недолго
Однако в Белгидромете предупреждают, что потепление не будет длительным. Весны ждать рановато, ожидаются снегопады. До конца февраля температура будет на 6-9 градусов ниже нормы.
Синоптики рассказали, что не стоит ожидать и экстремально теплого марта. Поскольку такое бывает в том случае, когда снега мало, поверхность земли прогревается быстро и тогда прогревается воздух. Но в Беларуси февраль выдался снежным, и чтобы растаяли такие объемы осадков, нужно больше времени.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плюсовая температура будет преимущественно в южных районах страны, однако о приходе весны говорить рано, отмечают синоптики.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)