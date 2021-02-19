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«Провоцировал правоохранителей». В СК признали, что Тарайкоского убили силовики, но уголовное дело возбуждать не будут
Источник материала: KYKY>
Уголовное дело по факту смерти протестующего Александра Тарайковского заводить не будут. Так решили в СК, решение для БелТА прокомментировал председатель СК Беларуси Иван Носкевич.
«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих.
В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия».
Дополняется.
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«Провоцировал правоохранителей». В СК признали, что Тарайкоского убили силовики, но уголовное дело возбуждать не будут
Уголовное дело по факту смерти протестующего Александра Тарайковского заводить не будут. Так решили в СК, решение для БелТА прокомментировал председатель СК...
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