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«Провоцировал правоохранителей». В СК признали, что Тарайкоского убили силовики, но уголовное дело возбуждать не будут

19.02.2021 13:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уголовное дело по факту смерти протестующего Александра Тарайковского заводить не будут. Так решили в СК, решение для БелТА прокомментировал председатель СК Беларуси Иван Носкевич. 

«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих. 

В связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия».

Дополняется. 

 
 
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Уголовное дело по факту смерти протестующего Александра Тарайковского заводить не будут. Так решили в СК, решение для БелТА прокомментировал председатель СК...
 
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