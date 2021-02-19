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Много подкастов и аудиокниг. Чем интересен новый музыкальный стриминговый сервис, который запустили в Беларуси
Источник материала: KYKY>
В Беларуси появился новый музыкальный стриминговый сервис –
Чем интересен новый сервис: помимо основной функции – прослушивания музыки – в него встроена функция распознавания песен. Также пользователи сервиса получат доступ к прослушиванию подкастов и аудиокниг. А еще – к возможности создавать собственные плейлисты, которыми можно делиться с друзьями.
Первые 30 дней за А1 Xplore Music от Deezer платить не нужно. После пробного месяца ежемесячная абонентская плата составит 5,9 рубля. Эта сумма будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.
Активировать А1 Xplore Music от Deezer можно через личный кабинет абонента, приложение «Мой А1» или на сайте
УП «А1»
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Много подкастов и аудиокниг. Чем интересен новый музыкальный стриминговый сервис, который запустили в Беларуси
В Беларуси появился новый музыкальный стриминговый сервис – А1 Xplore Music от Deezer. Хотя, если у вас есть инвайт в ClubHouse, вы и так об этом наверняка знаете: презентация...
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