Много подкастов и аудиокниг. Чем интересен новый музыкальный стриминговый сервис, который запустили в Беларуси

Источник материала: KYKY

В Беларуси появился новый музыкальный стриминговый сервис – А1 Xplore Music от Deezer . Хотя, если у вас есть инвайт в ClubHouse, вы и так об этом наверняка знаете: презентация новой площадки прошла в одной из «комнат» новой соцсети.

Чем интересен новый сервис: помимо основной функции – прослушивания музыки – в него встроена функция распознавания песен. Также пользователи сервиса получат доступ к прослушиванию подкастов и аудиокниг. А еще – к возможности создавать собственные плейлисты, которыми можно делиться с друзьями.

Первые 30 дней за А1 Xplore Music от Deezer платить не нужно. После пробного месяца ежемесячная абонентская плата составит 5,9 рубля. Эта сумма будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.

Активировать А1 Xplore Music от Deezer можно через личный кабинет абонента, приложение «Мой А1» или на сайте А1.by . После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт). Важно: сервис доступен только для абонентов А1.

УП «А1»

УНП 101528843