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Много подкастов и аудиокниг. Чем интересен новый музыкальный стриминговый сервис, который запустили в Беларуси

19.02.2021 13:49 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Беларуси появился новый музыкальный стриминговый сервис – А1 Xplore Music от Deezer. Хотя, если у вас есть инвайт в ClubHouse, вы и так об этом наверняка знаете: презентация новой площадки прошла в одной из «комнат» новой соцсети. 

Чем интересен новый сервис: помимо основной функции – прослушивания музыки – в него встроена функция распознавания песен. Также пользователи сервиса получат доступ к прослушиванию подкастов и аудиокниг. А еще – к возможности создавать собственные плейлисты, которыми можно делиться с друзьями. 

Первые 30 дней за А1 Xplore Music от Deezer платить не нужно. После пробного месяца ежемесячная абонентская плата составит 5,9 рубля. Эта сумма будет списываться с баланса лицевого счета мобильного телефона.

Активировать А1 Xplore Music от Deezer можно через личный кабинет абонента, приложение «Мой А1» или на сайте А1.by. После этого на указанный номер абонента придет SMS-ссылка на страницу активации услуги и авторизации в Deezer (через новый либо действующий аккаунт). Важно: сервис доступен только для абонентов А1. 

УП «А1»
УНП 101528843

 
 
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В Беларуси появился новый музыкальный стриминговый сервис – А1 Xplore Music от Deezer. Хотя, если у вас есть инвайт в ClubHouse, вы и так об этом наверняка знаете: презентация...
 
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