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Северинца еще на два месяца оставили на Володарке

19.02.2021 13:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу срок содержания под стражей продлен еще на два месяца — по 20 апреля, сообщила БелаПАН жена политзаключенного Ольга Северинец.

Северинца еще на два месяца оставили на Володарке

Таким образом, отметила она, Павел находится за решеткой уже девятый месяц. По ее словам, за это время у Северинца сменилось несколько следователей. Ольга предположила, что по делу мужа работает целая группа, собранная со всей страны. «Павел ничего не подписывает, никаких показаний не дает и разговаривает с ними о совести, о Боге и подобных вещах», — отметила она.

На все просьбы о хотя бы кратковременном свидании с мужем Ольге несколько раз отказывали с одной и той же мотивировкой — «оснований для встречи нет». «Хотя по законодательству, если в семье есть ребенок до трех лет — это абсолютное основание для свидания», — констатировала она.

В письмах Северинец заверяет жену, что «чувствует себя довольно хорошо, настроение бодрое, молится». Состояние здоровья стало лучше — ранее у него были застужены колени, сказала Ольга.

По ее словам, Павел очень впечатлен большой солидарностью белорусов. «Говорит, что такой солидарности он не видел никогда в прошлые годы», — отметила она.

За пять месяцев содержания в СИЗО на улице Володарского в Минске Северинец получил более тысячи писем.

«А в праздники, начиная с декабря и до конца января, ему приносили по 30-40 писем в день. Я так понимаю, что это только половина или даже третья часть того, что ему шлют, потому что люди жалуются, что не доходят письма», — подчеркнула Ольга.

Она сообщила, что время в неволе Павел проводит за чтением и написанием книг.

Северинец был задержан 7 июня возле своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста. Однако Следственный комитет сообщил, что в отношении Северинца возбуждено дело по ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

Затем стало известно, что Северинцу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса (участие в массовых беспорядках), он был задержан еще на два месяца. После срок содержания под стражей снова продлевали.

Белорусские правозащитники признали Северинца политзаключенным, а организация «Международная амнистия» — узником совести.

 
Теги: Минск
 
 
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Сопредседателю оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павлу Северинцу срок содержания под стражей продлен еще на два месяца — по 20...
 
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