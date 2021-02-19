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Биржа: евро существенно подрос на последних торгах недели
Источник материала: Навiны
Европейская валюта существенно укрепилась по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 19 февраля.
Евро добавило 0,0157 пункта — 3,139 белорусского рубля.
Доллар завершил свою сессию на вчерашних позициях — 2,5917 белорусского рубля.
Российский рубль упал на 0,0092 пункта — 3,5062 белорусского рубля за 100 российских.
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Европейская валюта существенно укрепилась по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 19 февраля.
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