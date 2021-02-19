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Биржа: евро существенно подрос на последних торгах недели

19.02.2021 13:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейская валюта существенно укрепилась по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 19 февраля.

Биржа: евро существенно подрос на последних торгах недели

Евро добавило 0,0157 пункта — 3,139 белорусского рубля.

Доллар завершил свою сессию на вчерашних позициях — 2,5917 белорусского рубля.

Российский рубль упал на 0,0092 пункта — 3,5062 белорусского рубля за 100 российских.

 
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Европейская валюта существенно укрепилась по итогам торгов на белорусской валютно-фондовой бирже 19 февраля.
 
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