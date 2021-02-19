Японцы разработали голографические кнопки для умных туалетов (видео)

Источник материала: Onliner

Японские туалеты давно обрели разум и стали более технологичными, чем некоторые компьютеры. Набор функций поражает, однако есть и нюансы: управлять ими приходится, нажимая на кнопки, и не всегда это гигиенично. Чтобы решить проблему, компания Murakami Corporation разработала систему голографического интерфейса, не требующего физического контакта с пультом.

Murakami специализируется на производстве зеркал заднего вида для автомобилей, некоторые технологии перекочевали в решение для умного туалета. Система представляет собой набор из небольших отражающих поверхностей, источников света и ИК-сенсоров. Изображение проецируется на небольшом расстоянии от них и благодаря набору зеркал позволяет выводить на воздушный «экран» отдельные элементы управления.

С учетом нынешней пандемии разработка Murakami может оказаться еще более востребованной, так как может применяться не только для управления умными туалетами, но и, например, в банкоматах, кассовых аппаратах и так далее. Правда, до коммерческого применения пройдет время, и раньше 2022 года коммерческие версии голографических экранов Murakami ждать не приходится.

Стоит отметить, что подобные разработки проводят и другие компании.