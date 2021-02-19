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Японцы разработали голографические кнопки для умных туалетов (видео)
Источник материала: Onliner
Японские туалеты давно обрели разум и стали более технологичными, чем некоторые компьютеры. Набор функций поражает, однако есть и нюансы: управлять ими приходится, нажимая на кнопки, и не всегда это гигиенично. Чтобы решить проблему, компания Murakami Corporation
Murakami специализируется на производстве зеркал заднего вида для автомобилей, некоторые технологии перекочевали в решение для умного туалета. Система представляет собой набор из небольших отражающих поверхностей, источников света и ИК-сенсоров. Изображение проецируется на небольшом расстоянии от них и благодаря набору зеркал позволяет выводить на воздушный «экран» отдельные элементы управления.
С учетом нынешней пандемии разработка Murakami может оказаться еще более востребованной, так как может применяться не только для управления умными туалетами, но и, например, в банкоматах, кассовых аппаратах и так далее. Правда, до коммерческого применения пройдет время, и раньше 2022 года коммерческие версии голографических экранов Murakami ждать не приходится.
Стоит отметить, что подобные разработки проводят и другие компании.
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Японские туалеты давно обрели разум и стали более технологичными, чем некоторые компьютеры. Набор функций поражает, однако есть и нюансы: управлять ими приходится,...
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