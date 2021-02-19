«Белавиа» запускает первый самолет Минск — Дубай

Источник материала: Onliner

Сегодня из Национального аэропорта Минск отправится первый регулярный самолет в Дубай. К такому открытию «Белавиа» готовилась более семи лет. Из Минска в Дубай сегодня вылетает более 170 пассажиров.

Гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец называет открытие нового рейса настоящим событием для авиакомпании в условиях пандемии.

— К открытию этого рейса мы шли достаточно давно — выполняли чартерные полеты на протяжении семи-восьми лет, — сказал он.





По словам Игоря Чергинца, первые попытки запуска такого маршрута были неудачными, потому что не было мощного самолета — перелет занимает шесть часов. Сегодня такая возможность есть — самолеты Boeing 737-800 будут летать без пересадок. Загрузка первого самолета Минск — Дубай практически стопроцентная — не выкуплено только несколько мест в бизнес-классе.

— Можем спокойно говорить о том, что мы сегодня отправляем полный самолет в Дубай, — сказал гендиректор «Белавиа». Обратно из Дубая в Минск прилетит 60 пассажиров.

С конца марта перевозчик планирует выполнять три рейса в неделю, а с мая до сентября их будет только два, потому что в этот сезон в Эмиратах слишком жарко, спрос не так высок.





В МИД Беларуси напомнили, что с 16 января граждане Беларуси и ОАЭ могут находиться в странах друг друга до 90 дней без визы. До этого за визу нужно было заплатить 60 евро.

Кстати, недавно «Белавиа» проводила распродажу билетов со скидкой. Анонсировалось, что билет в Дубай можно будет купить от 92 евро в одну сторону, не считая таксов и сборов. В обе стороны — от 123 евро.