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СК о гибели Тарайковского: стечение трагических обстоятельств, стреляли из нелетального оружия

19.02.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Следственном комитете рассказали новые подробности проверки по факту смерти Александра Тарайковского. Уголовное дело возбуждать отказались. Тарайковский погиб в связи со стечением трагических обстоятельств.

Следствием установлено, что примерно в 23 часа 10 августа 2020 года в ходе массового противостояния в районе станции метро «Пушкинская» гражданин Тарайковский, «находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, отделился от толпы протестующих и, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников правоохранительных органов, направился в их сторону».

— Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих, — отметил Иван Носкевич в комментарии БЕЛТА.

Председатель СК пояснил, что в связи с этим сотрудники правоохранительных органов действовали «исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие». Его действие, со слов Носкевича, было направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход.

— В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия, — добавил Иван Носкевич.

По мнению следствия, сотрудники правоохранительных органов в данных условиях и в подобной обстановке имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, что соответствует действующему законодательству.

Первая версия гибели Тарайковского от МВД: «Сегодня, 10 августа, около 23:00 в ходе массовых беспорядков в Минске на ул. Притыцкого толпа строила баррикады для блокирования движения. В ходе противостояния со спецназом, прибывшим для деблокирования площади, один из протестующих пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью».

Позже министр внутренних дел Юрий Караев допустил, что в Александра Тарайковского могли стрелять «из нелетального оружия».

 
Теги: Минск
 
 
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В Следственном комитете рассказали новые подробности проверки по факту смерти Александра Тарайковского. Уголовное дело возбуждать отказались. Тарайковский...
 
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