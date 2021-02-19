ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Убийство Тарайковского сойдет силовикам с рук

19.02.2021 14:19 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского. Его убили силовики выстрелом в упор 10 августа в районе метро Пушкинская.

Глава Следственного комитета полагает, что Тарайковский сам спровоцировал силовиков и они расценили, что он угрожает их жизни. По словам Ивана Носкевича, силовики действовали в рамках закона и стреляли в Тарайковского из нелегального оружия с безопасного расстояния.

«В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — сказал Иван Носкевич.

Напомним, что согласно расследованию «Народного трибунала», в Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров, а сам боец «Алмаза» прицельно стрелял в область сердца. Изначально власти и вовсе пытались обвинить убитого в том, что он хотел бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, что позднее было опровегнуто многочисленными видео.

Объединение силовиков BYPOL в январе опубликовало на своем YouTube-канале аудиозапись, на которой голос, похожий на голос Николая Карпенкова рассказывает, в том числе, об убийстве Александра Тарайковского. В записи убитого оскорбляют и оправдывают его убийство.

Александр Тарайковский стал первой жертвой протестов в Беларуси. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского. Его убили силовики выстрелом в упор 10 августа в районе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мастака Пушкіна асудзілі за бел-чырвона-белы сьцяг на ўласным доме, які ён вывесіў 23 гады таму
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by