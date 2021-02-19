Убийство Тарайковского сойдет силовикам с рук

Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского. Его убили силовики выстрелом в упор 10 августа в районе метро Пушкинская.

Глава Следственного комитета полагает, что Тарайковский сам спровоцировал силовиков и они расценили, что он угрожает их жизни. По словам Ивана Носкевича, силовики действовали в рамках закона и стреляли в Тарайковского из нелегального оружия с безопасного расстояния.

«В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — сказал Иван Носкевич.

Напомним, что согласно расследованию «Народного трибунала», в Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров, а сам боец «Алмаза» прицельно стрелял в область сердца. Изначально власти и вовсе пытались обвинить убитого в том, что он хотел бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, что позднее было опровегнуто многочисленными видео.

Объединение силовиков BYPOL в январе опубликовало на своем YouTube-канале аудиозапись, на которой голос, похожий на голос Николая Карпенкова рассказывает, в том числе, об убийстве Александра Тарайковского. В записи убитого оскорбляют и оправдывают его убийство.

Александр Тарайковский стал первой жертвой протестов в Беларуси.