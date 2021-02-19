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Убийство Тарайковского сойдет силовикам с рук
Источник материала: БДГ
Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского. Его убили силовики выстрелом в упор 10 августа в районе метро Пушкинская.
Глава Следственного комитета полагает, что Тарайковский сам спровоцировал силовиков и они расценили, что он угрожает их жизни. По словам Ивана Носкевича, силовики действовали в рамках закона и стреляли в Тарайковского из нелегального оружия с безопасного расстояния.
«В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — сказал Иван Носкевич.
Напомним, что согласно расследованию «Народного трибунала», в Тарайковского выстрелили из самозарядного ружья Сайга-12К с расстояния около 10,5 метров, а сам боец «Алмаза» прицельно стрелял в область сердца. Изначально власти и вовсе пытались обвинить убитого в том, что он хотел бросить в силовиков неустановленное взрывное устройство, что позднее было опровегнуто многочисленными видео.
Объединение силовиков BYPOL в январе
Александр Тарайковский стал первой жертвой протестов в Беларуси.
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Следственный комитет отказался возбуждать уголовное дело по факту убийства Александра Тарайковского. Его убили силовики выстрелом в упор 10 августа в районе...
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