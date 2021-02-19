Неожиданно! Нюша и ЛСП записали совместный клип и запустили челлендж в TikTok

Источник материала: Tut.by

Белорусский рэпер Олег ЛСП и российская певица Нюша записали неожиданный фит: артисты сняли клип на песню «Грязные танцы», находясь при этом в разных странах. В ролике появились Тима Белорусских, Приятный Ильдар, Владимир Маркони, Антон Шастун и другие.

Олег ЛСП и Нюша записали совместный трек «Грязные танцы», сняли на него музыкальное видео, но при этом до сих пор не знакомы друг с другом. Клип записывался дистанционно в двух разных странах: Олег снялся в Минске, Нюша — в Москве. Что у ребят получилось, смотрите сами.

В клипе замечены популярные в молодежной среде селебрити: Тима Белорусских, Карина Кросс, Владимир Маркони, Приятный Ильдар, Антон Шастун, Гэри Грэй, Ева Миллер, Мари Сенн, Тим Сорокин, Vanilla, Макс Пояснит, Zina, Таня Мо, Янка Зенинка и Juli Kim.

К слову, на днях Нюша и ЛСП запустили в TikTok танцевальный челлендж: они предлагают фанатам снять под «Грязные танцы» видео о том, как они тусовались в 2000-х, и поставить хештег #2000навсегда. Авторам лучших видео обещают сюрпризы, итоги конкурса подведут в прямой трансляции в аккаунте Нюши 19 февраля в 21.00.