В мае возле Комаровки откроют фудмаркет

Источник материала: Tut.by

В Минске рядом с Комаровкой откроют фудмаркет европейского уровня: там будут зоны отдыха и развлечений, а также модные фудтраки. Подробности сообщает Realt.by .

Проект фудмаркета реализует сеть баров Lidbeer Bar и ОАО «Лидское пиво». Площадка под открытым небом на 4 тысячи квадратных метров разместится прямо в центре столицы: в районе улиц Кульман и Хоружей. 18 комфортабельных домиков появятся в начале мая. Помимо крытых площадок оборудуют 10 мест под фудтраки.



Изображения взяты из архитектурно-планировочной концепции

— Мы уверены, что этот уникальный многофункциональный проект будет притягивать к себе внимание круглый год, — говорит управляющая площадки Lidbeer DVOR Юлиана Попека. — Сейчас идет набор операторов. Мы стараемся выбрать интересные и уникальные проекты. Среди наших арендаторов уже есть те, кто будет представлять тайскую кухню, греческую, те, кто предложит крафтовые сэндвичи, мексиканскую, белорусскую, немецкую кухни, будет готовить пиццу в печи. Помимо этого, будут представлены высококлассный кофе-оператор и кальянная.

Юлиана Попека уверена, что посетить зону фудмаркета будет интересно как взрослым, так и детям. Запланировано проведение детских мероприятий, будут оборудованы детские площадки. На сцене, которая будет расположена на территории фудмаркета, организаторы хотят проводить концертные мероприятия.





Планируется, что фудмаркет будет принимать посетителей круглый год. Время работы всех зон пока обсуждается. Так же как и точная дата и время открытия площадки. О них организаторы пообещали сообщить дополнительно.

Архитектурно-планировочная концепция фудмаркета разработана группой компаний «ТАПАС». Расположится проект на территории в границах улиц Веры Хоружей — Якуба Коласа — Кульман — Комаровского сквера.







