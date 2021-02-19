Источник материала: Хартия'97

Лукавые рейтинги Андрей Санников

19.02.2021, 14:24

Андрей Санников

Положение с правами человека и свободами в Беларуси требует незамедлительной жесткой реакции.

Интересная штука, рейтинги. Недавно по всем СМИ прошла сенсационная новость:

Беларусь потеряла 98 позиций в рейтинге безопасности международной базы Numbeo. В начале 2020 года Беларусь занимала 16-е место из 129 стран и находилась между Хорватией и Данией. По данным на начало 2021 года, республика опустились на 114-е место среди 135 стран и находится теперь между Доминиканской Республикой и Кенией.

То есть, до прошлого года Беларусь считалась безопасной? И не просто безопасной, а в целых шесть раз безопасней, чем сейчас. На целых 98 стран безопасней. Интересно, а почему безопасней? Потому что убивали, пытали и избивали выборочно, а не без разбору, как сейчас?

Такие обвалы рейтингов случаются при государственных переворотах, чаще всего военных. А у нас-то перевернули все давно, и нутро свое подлое Лукашенко особо не скрывал. И ничего кардинально в режиме не поменялось, просто вся мерзость вылезла наружу.

Стал смотреть и припоминать другие рейтинги. Вот, например, пару лет назад с удивлением читал в медиа, которые называют независимыми, что белорусская система здравоохранения по качеству и доступности медицины заняла 46-е место из 195 стран мира. Ну не чудо ли? Должны были с КОВИДом ихним шутя справиться. Ан нет, что-то опять пошло не так, смертность пришлось тщательно скрывать, и до сих пор реальные цифры неизвестны. Смотрим тот же Numbeo и обнаруживаем, что всего за год уровень здравохранения упал на 31 страну, с 59-го места на 90-е. Но так ведь не бывает. Такой резкий обвал после 26 лет процветания просто не может случится.

Справедливости ради стоит отметить, что в рейтингах свободы слова, соблюдения прав человека, свободы прессы лукашенковская Беларусь всегда болталась где-то между Зимбабве и Туркменистаном. Но даже по этим показателям время от время в угоду Лукашенко пытались показывать некий мнимый прогресс. Сам пару раз ловил за руку мошенников, кстати из белорусов, занимавшихся такими подтасовками в достаточно авторитетных международных организациях.

Вспомнилось, как несколько лет подряд вся пропаганда, да и упомянутые "независимые" медиа шумели о высоких показателях Беларуси в индексе человеческого развития ПРООН. При расчете индекса человеческого развития используются коэффициенты, базирующиеся на трех основных показателях: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни. С грамотностью у нас действительно все в порядке (умные, но несчастные), а вот с остальным – серьезные проблемы.

Или вот про бизнес-климат долго рассказывали и режимные пропагандисты, и сами бизнесмены в надежде избежать разорения. Климат становился "все лучше", а предпринимателей душили все больше, за исключением, конечно, тех, кто обеспечивал благосостояние банды.

И вот вдруг прозрели. Согласно недавним опросам 400 менеджеров и владельцев бизнеса целых 63 их процента, оказывается, считает, что с экономикой у нас швах, а 73% полагают, что будет еще хуже.

Очень много восторгов выплескивалось в прессу по поводу низкого уровня коррупции в Беларуси. Это при диктатуре-то. Видимо, какая-то другая коррупция имеется в виду. Какие-нибудь ужасные взятки свыше 10 рублей, а не безобидное многолетние приговоры бизнесменам за нежелание делиться и не невинная распродажа нашей земли арабским и сербским друзьям-̶б̶а̶н̶д̶и̶т̶а̶м̶предпринимателям.

К чему же все это предисловие?

А вот к чему: никакой сенсации и никакого обвала рейтингов не произошло. Произошла корректировка оценки состояния дел в Беларуси в сторону реализма. Просто после прилюдного безумства режима и его основного персонажа что-то скрывать стало невозможно. Рейтинги стали отображать действительную картину, а не ту, которую пытались рисовать помогатые диктатора.

Сегодня обнажилось то, что было известно нам, белорусам, и что не хотели замечать в демократическом мире. Поэтому так далеко все и зашло.

Реальные рейтинги сегодня просто вопиют о чудовищности поведения засевшей во власти в Беларуси банды. Эти рейтинги при Лукашенко уже не изменятся.

Очевидное для всех положение с правами человека и основными свободами в европейской Беларуси требует незамедлительной жесткой реакции: санкции, аресты счетов кошельков режима, запрет на любые международные мероприятия на территории Беларуси, выдворение лукашенковских послов, отключение от SWIFT , прекращение деятельности лукашенковских компаний на Западе и прочее, прочее, прочее…

В последнее время многие западные политики с удовольствием пользуются в социальных сетях хэштэгом #StandByBelarus (поддерживаю Беларусь). Мода такая. Хорошо бы, чтобы за модным значком последовали давно ожидаемые действия, для которых у этих политиков есть все возможности и основания.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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