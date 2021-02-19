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Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР
Источник материала: Хартия'97
Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР
Полный разрыв отношений с Европой, о котором говорил Лавров, начинается.
ЕСПЧ потребовал от РФ немедленно освободить из-под стражи Алексея Навального.
Если это не произойдет (а это, конечно, не произойдет), то Москва сама себя выпилит из Совета Европы и прекратит участие в куче международных договоров.
Это - то самое превращение путинской России в дикую территорию типа КНДР, Туркменистана или лукашенковскую Беларусь, без которого не будет раскола в правящей верхушке, участники которой все-таки считают себя европейцами.
Полный разрыв отношений с Европой, о котором говорил Лавров, начинается. Это и плохо и хорошо. Хорошо потому, что даже богатые и счастливые члены путинской "элиты" через некоторое время начнут понимать, к чему это все неизбежно приведет.
Свободный выезд за границу закроют, интернет отключат. Импортозамещение распространят и на одежду, и на машины, и на телефоны. А потом станет совсем весело: концлагерь под Москвой уже есть. По законам жанра, долго пустым он стоять не будет.
Иван Яковина,
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Полный разрыв отношений с Европой, о котором говорил Лавров, начинается.
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