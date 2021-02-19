Источник материала: Хартия'97

Следственный комитет признал, что Тарайковского убили силовики, но уголовное дело возбуждать не будет 10 19.02.2021, 14:01

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Александр Тарайковский

Циничное заявление озвучил глава лукашенковского СК Иван Носкевич.

Уголовное дело по факту смерти Героя Беларуси Александра Тарайковского заводить не будут. Так решили в Следственном комитете, решение для БелТА прокомментировал председатель лукашенковского СК Иван Носкевич.

«Cотрудники правоохранительных органов применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — заявил Носкевич.

Напомним, что на опубликованных с места убийства видео заметно, что Александр Тарайковский шел безоружный, с поднятыми руками, а каратели его просто застрелили в упор.

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