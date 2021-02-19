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Следственный комитет признал, что Тарайковского убили силовики, но уголовное дело возбуждать не будет

19.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Следственный комитет признал, что Тарайковского убили силовики, но уголовное дело возбуждать не будет

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  • 19.02.2021, 14:01
  • 1,504
Следственный комитет признал, что Тарайковского убили силовики, но уголовное дело возбуждать не будет
Александр Тарайковский

Циничное заявление озвучил глава лукашенковского СК Иван Носкевич.

Уголовное дело по факту смерти Героя Беларуси Александра Тарайковского заводить не будут. Так решили в Следственном комитете, решение для БелТА прокомментировал председатель лукашенковского СК Иван Носкевич.

«Cотрудники правоохранительных органов применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия», — заявил Носкевич.

Напомним, что на опубликованных с места убийства видео заметно, что Александр Тарайковский шел безоружный, с поднятыми руками, а каратели его просто застрелили в упор.

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