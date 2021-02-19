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Илон Маск посчитал биткоин лучше наличных денег

19.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Илон Маск посчитал биткоин лучше наличных денег

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  • 19.02.2021, 13:54
Илон Маск посчитал биткоин лучше наличных денег
илон маск

Миллиардер оценил, куда выгоднее инвестировать.

Глава Tesla Илон Маск считает, что биткоин немного лучше, чем наличные. Об этом пишет Reuters.

Маск отметил, что «только дурак» не станет искать альтернативных инвестиций, в то время как наличные деньги становятся все менее интересными. «Биткоин почти так же хорош, как бумажные деньги», — заявил миллиардер.

Биткоин вновь побила исторический рекорд 17 февраля, достигнув стоимости 52,2 тысячи долларов за монету. Резкий рост начался после объявления компанией Tesla о покупке криптовалюты на 1,5 миллиарда долларов. Автогигант заявил, что в ближайшем будущем начнет принимать биткоины в качестве средства оплаты за свои продукты.

На фоне этого инвесторы Tesla захотели ограничить инициативы Маска по покупке биткоинов. Такой вопрос собирается поднять инвесткомпания Baillie Gifford — один из пяти крупнейших акционеров автогиганта. Руководство планирует обсудить с Маском ограничения сумм, которые могут быть инвестированы в биткоин.

Маск в конце января разместил в профиле своего Twitter-аккаунта хештег биткоина. Твит помог взлететь криптовалюте на 15 процентов за 30 минут, ее курс вырос с 32 до 37 тысяч долларов.

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Теги: Курсы валют
 
 
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