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СМИ: В Беларуси в ближайшее время возможны две девальвации
Источник материала: Хартия'97
СМИ: В Беларуси в ближайшее время возможны две девальвации
У Таракана это пытаются скрыть.
В Беларуси в ближайшее время возможны две девальвации, пишет издание
Итак, 18 февраля на сайте Таракана появилась следующая информация:
— Лукашенко 18 февраля подписал Указ № 51, которым внесены дополнения в Указ № 159 от 12 мая 2020 года «О пересчете стоимости активов и обязательств».
Коммерческим организациям подписанный Указ предоставляет возможность курсовые разницы, образовавшиеся в два этапа.
Указано, что законодательный акт позволит:
минимизировать негативное влияние колебаний курса белорусского рубля;
будет способствовать обеспечению стабильной работы коммерческих организаций в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации.
Ключевые слова, конечно же, «негативное влияние колебаний курса белорусского рубля», что не может обозначать ничего иного, кроме девальвации.
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У Таракана это пытаются скрыть.
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