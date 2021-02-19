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«Всю неделю повторяем, как мантру: свободу нашей родной Беларуси!»
Источник материала: Хартия'97
«Всю неделю повторяем, как мантру: свободу нашей родной Беларуси!»
Минчане из Зеленого Луга проводят акции солидарности безостановочно.
Жители Зеленого Луга проводят акции солидарности, на которых заявляют:
— Всю неделю мы повторяем, как мантру: «Свободу Артему Сорокину! Свободу Екатерине Борисевич! Свободу всем политзаключенным! Свободу нашей родной Беларуси!».
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане из Зеленого Луга проводят акции солидарности безостановочно.
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