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«Всю неделю повторяем, как мантру: свободу нашей родной Беларуси!»

19.02.2021 14:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Всю неделю повторяем, как мантру: свободу нашей родной Беларуси!»

  • 19.02.2021, 13:34
«Всю неделю повторяем, как мантру: свободу нашей родной Беларуси!»

Минчане из Зеленого Луга проводят акции солидарности безостановочно.

Жители Зеленого Луга проводят акции солидарности, на которых заявляют:

— Всю неделю мы повторяем, как мантру: «Свободу Артему Сорокину! Свободу Екатерине Борисевич! Свободу всем политзаключенным! Свободу нашей родной Беларуси!».

Видео опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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Минчане из Зеленого Луга проводят акции солидарности безостановочно.
 
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