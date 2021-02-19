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Шок! Сосед пришел пожаловаться на шум - его зарезали

19.02.2021 14:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Речице к девяти годам колонии строго режима приговорили 45-летнего местного жителя, его признали виновным в убийстве 38-летнего мужчины, пишет «Днепровец».

В Речице мужчина по пьяни зарезал соседа, который пришел пожаловаться на шум
По данным следствия, обвиняемый в вечер убийства находился у своей подруги, они выпивали, громко слушали музыку. Около 12 ночи в дверь постучали. На пороге стоял сосед сверху, он попросил убавить звук и вести себя тише. Между мужчинами завязалась ссора, затем драка.

В какой-то момент у обвиняемого появился в руке нож, и он нанес им не менее трех ударов потерпевшему, от чего тот скончался.

После случившегося убийца оттащил тело подальше от двери, попросил подругу помыть от крови пол и вызвать скорую помощь. Сам тем временем снял окровавленную рубашку и вместе с орудием убийства выбросил в реку.

Суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил его к 9 годам колонии строго режима, а также обязал выплатить родному брату потерпевшего моральную компенсацию в объеме 8 тысяч рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
 
 
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В Речице к девяти годам колонии строго режима приговорили 45-летнего местного жителя, его признали виновным в убийстве 38-летнего мужчины, пишет «Днепровец».
 
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